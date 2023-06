Feuerwehr Witten

FW Witten: Feuerwehrsport: BF Witten dritte der Landesmeisterschaft Triatlon

Witten (ots)

Am Sonntag, 18.06.2023, fand in Münster die Landesmeisterschaft der Feuerwehren im Mannschaftstriatlon statt, bei die Mannschaft der Wittener Berufsfeuerwehr den dritten Platz belegte.

Insgesamt nahmen 74 Männer und Frauen der verschiedenen Berufsfeuerwehren aus NRW teil.

Der Wettkampf fand über die Sprintdistanz statt, es wurden 500 Meter geschwommen, 24km mit dem Rad zurückgelegt und anschließend 5km gelaufen.

Durch die große Wärme stellte der Wettkampf für alle teilnehmenden Sportler eine große Herausforderung dar. Die Wittener Feuerwehrleute konnten sich in den Einzelwertungen jedoch gut behaupten, so dass es am Ende für den dritten Platz in der Mannschaftswertung reichte.

Als schnellster der Wittener Wehr erreichte Björn Karweger auf Rang sechs das Ziel, gefolgt von Didi Bierey auf Platz 11 und Lukas Müller auf Platz 17.

Pech hatte der der vierte Starter der Wittener. Felix Freitag hatte einen technischen Defekt an seinem Rad zu beklagen und verlor dadurch deutlich an Zeit. Er erreichte am Ende als 43. das Ziel.

Durch die Platzierung ist die Qualifikation für die DM am 10.9.2023 in Ratingen gesichert. (UG)

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell