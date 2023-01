Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leutershausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch innerhalb einer Stunde - Zeugen gesucht

Leutershausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag im Zeitraum von zwischen 11 Uhr und 12 Uhr brach bislang unbekannte Täterschaft in der Ladenburger Straße in ein Wohnhaus ein. Zugang verschafften sich die Unbekannten durch gewaltsames Öffnen eines Kellerfensters an der Gebäudevorderseite. Über die Terrassentür wurde im Anschluss das Wohnhaus verlassen. Die entwendeten Gegenstände belaufen sich derzeit auf einen Wert von über 1.700,- Euro.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0621 174 - 4444 zu melden.

