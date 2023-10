POL-BI: Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Heepen - In der Nacht zu Mittwoch, 18.10.2023, ist in der Salzufler Straße - in Nähe der Einmündung In der Sandgrube - ein BMW Cabrio gestohlen worden. Der Fahrer des BMW Z4 hatte sein Auto zuletzt am 17.10.2023, gegen 22:00 Uhr auf seinem Grundstück gesehen. Am Mittwochmorgen stand der Pkw gegen 07:30 Uhr nicht mehr unter einem Carport. In dem gestohlenen Fahrzeug befanden sich ein Paar Sportschuhe und Sportausrüstung. Der graue BMW ...

