Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Diebstahl in Heepen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - In der Nacht zu Mittwoch, 18.10.2023, ist in der Salzufler Straße - in Nähe der Einmündung In der Sandgrube - ein BMW Cabrio gestohlen worden.

Der Fahrer des BMW Z4 hatte sein Auto zuletzt am 17.10.2023, gegen 22:00 Uhr auf seinem Grundstück gesehen. Am Mittwochmorgen stand der Pkw gegen 07:30 Uhr nicht mehr unter einem Carport. In dem gestohlenen Fahrzeug befanden sich ein Paar Sportschuhe und Sportausrüstung. Der graue BMW Z4 stammt aus dem Baujahr 2007 und trug ein Bielefelder Saisonkennzeichen.

Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu dem Diebstahl des Cabriolets geben?

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

