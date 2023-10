Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelecfahrerin kollidiert mit geöffneter Gebäudetür

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Bielefelderin zog sich bei einem Unfall am Mittwoch, 18.10.2023, in einer Gebäudeunterführung an der Herforder Straße leichte Verletzungen zu.

Die 56-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec gegen 18:00 Uhr die Gebäudeunterführung zwischen den Straße Neumarkt und Herforder Straße. Dafür nutzte sie einen an der Tiefgarage gelegenen Gehweg.

In diesem Moment kam eine 52-jährige Frau aus Versmold aus dem Gebäude und öffnete die Tür in Richtung der Unterführung. Die 65-Jährige kollidierte mit der Tür und stürzte. Bei dem Unfall erlitt sie leichte Verletzungen. Sie wurde durch Rettungskräfte noch an der Unfallstelle versorgt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell