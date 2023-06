Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: ABC-Zug-Einsatz in Ottweiler

Ottweiler (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen, 29. Juni, wurde die Feuerwehr Ottweiler und der ABC-Zug des Landkreises Neunkirchen zu einem Einsatz nach Ottweiler alarmiert.

Mit der Einsatzmeldung "Austritt Schwefelsäure" wurde die Feuerwehr Ottweiler und der ABC-Zug des Landkreises Neunkirchen am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten konnte schnell Entwarnung gegeben werden. In einem Batterieraum für die Unterbrechungsfreie Stromversorgung des Stellwerks am Ottweiler Bahnhof waren mehrere Batterien geplatzt und Säure ausgetreten. Die Einsatzkräfte konnten die ausgetretene Säure mit einem speziellen Chemikalienbindemittel aufnehmen.

Der Einsatz war um kurz nach 10 Uhr beendet. Im Einsatz waren insgesamt 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mit mehr als 25 Fahrzeugen. Nach Angaben des Leiters des ABC-Zugs, Alexander Ley, bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

