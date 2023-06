Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Großalarm auf dem Galgenberg

Eppelborn (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr heulten in der Gemeinde Eppelborn die Sirenen. Die Löschbezirke Eppelborn, Bubach-Calmesweiler, Dirmingen, Habach und Wiesbach der Feuerwehr Eppelborn, sowie die Drehleitern aus Illingen und Lebach wurden zu einem Scheunenbrand auf einem Aussiedlerhof auf dem Galgenberg in Eppelborn alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle meldete der Einsatzleiter an die Leitstelle auf dem Winterberg, dass eine starke Rauchentwicklung und Flammenschlag sichtbar sind. Beim Eintreffen konnten die Einsatzkräfte schnell eine erste Entwarnung geben. Auf dem Hof brannten ein Gartenhaus und ein Unterstand, die Scheune war zum Glück nicht vom Feuer betroffen. Wegen der abgeschiedenen Lage und der fehlenden Wasserversorgung stellte die Einsatzstelle trotzdem eine Herausforderung dar. Um Löschwasser an den Brandherd zu bekommen, musste ein sogenannter Pendelverkehr mit mehreren Löschfahrzeugen eingerichtet werden. Das Feuer konnte schnell von mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz unter Kontrolle gebracht und somit eine Ausbreitung verhindert werden. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz beendet. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Im Einsatz waren insgesamt 56 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

