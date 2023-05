Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Großübung des ABC-Zugs des Landkreises Neunkirchen

Spiesen-Elversberg

Am heutigen Samstag fand eine Großübung des ABC-Zugs (Gefahrstoffzug) des Landkreises Neunkirchen in Spiesen-Elversberg statt.

Auf dem Firmengelände der WZB - Werkstatt für Behinderte der Lebenshilfe gGmbH - kommt es am frühen Samstagmorgen beim Entladen eines LKW zu einem folgenschweren Unfall. Dabei wird eine Person eingeklemmt und aus der beschädigten Ladung tritt ein unbekannter Gefahrstoff aus. Die Mitarbeiter der WZB wählen sofort den Notruf. Wegen der geschilderten Lage alarmiert die integrierte Leitstelle auf dem Winterberg in Saarbrücken, die Feuerwehr Spiesen-Elversberg und den ABC-Zug des Landkreises Neunkirchen. So stellte sich das Übungsszenario der ersten ABC-Übung des Landkreises Neunkirchen in diesem Jahr dar.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort wird schnell festgestellt, dass es sich bei den Gefahrstoffen um Ammoniumnitrat, Kaliumhydroxid sowie Aluminium handelt. Durch die Vermischung und Reaktion der Stoffe entsteht Ammoniak. Da sich die Unglücksstelle direkt neben der Lüftungsanlage des Gebäudekomplexes befindet, wird das Ammoniak in das Gebäude gesogen und verteilt. Durch die neue Lage wird schnell klar, dass die Mitarbeitenden im Gebäude umgehend von den Feuerwehrkräften gerettet werden müssen. Dazu rüsten sich mehrere Trupps der Wehr aus Spiesen-Elversberg mit Atemschutzgeräten aus und durchsuchen das Gebäude. Die geretteten Personen werden anschließend der Dekontaminationseinheit übergeben.

Parallel zur Menschenrettung im Inneren des Gebäudes, wird der eingeklemmte Arbeiter am LKW mit technischem Gerät befreit und die beschädigte Fracht durch den ABC-Zug abgedichtet, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Dabei legen die Einsatzkräfte spezielle Chemikalienschutzanzüge, sogenannte CSA an, um sich vor den gefährlichen Stoffen zu schützen.

Zur Unterstützung der Einsatzleitung und um die große Anzahl an Einsatzkräften und Einheiten des ABC-Zugs vor Ort koordinieren zu können, kommen zwei Einsatzleitwagen zum Einsatz. Außerdem wird zur Unterstützung der Einsatzleitung und besseren Übersicht der Lage eine moderne Drohne zum Einsatz gebracht.

Kreisbrandinspekteur Michael Sieslack und Kreisbrandmeister Sascha Cattarius machen sich vor Ort ein Bild der Übung. "Bei einer solchen Übung wird schnell klar, warum der ABC-Zug als Spezial-Einheit zur Unterstützung der örtlichen Kräfte immens wichtig ist und warum wir diese hochspezialisierten Einheiten für die Gefahrenabwehr brauchen", so Sieslack.

Alexander Ley, der Leiter des ABC-Zugs, ist stolz auf seine Mannschaft: "Heute hat alles reibungslos funktioniert, die geübten Abläufe wurden vorbildlich umgesetzt und jeder Handgriff hat gepasst."

Ein herzlicher Dank geht an die Feuerwehr Spiesen-Elversberg für die hervorragende Vorbereitung und an die WZB für die Bereitstellung des Geländes.

An der Übung waren über 100 Feuerwehrfrauen und -männer, mit 18 Fahrzeugen aus dem gesamten Landkreis Neunkirchen beteiligt. Für eine realistische Lagedarstellung wurde die Übung von der Notfalldarstellung des DRK Quierschied mit 13 Darstellern unterstützt.

Der ABC-Zug ist eine Spezialeinheit innerhalb der Feuerwehren des Landkreises Neunkirchen und kommt zur Abwehr von größeren Gefahrenlagen mit atomaren, biologischen und chemischen Stoffen zum Einsatz. Er besteht aus verschiedenen Einheiten mit speziellem Material und ausgebildetem Personal aus allen Gemeinden des Landkreises Neunkirchen.

