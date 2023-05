Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW Neunkirchen: Brand eines Müllwagens in der Innenstadt von Ottweiler

Ottweiler (ots)

In der Ottweiler Innenstadt kam es am Freitag zum Brand eines Müllwagens. Die Feuerwehr konnte durch den schnellen Einsatz und mit einem massiven Löschangriff eine größere Ausbreitung verhindern.

Am Freitagmittag kurz vor 14 Uhr wurde die Feuerwehr Ottweiler zum Brand eines Müllwagens in die Innenstadt von Ottweiler alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge in der Martin-Luther-Straße stand der Müllwagen bereits in Vollbrand und die Flammen drohten auf zwei angrenzende Gebäude überzugreifen. Aufgrund der vorgefundenen Lage wurden umgehend weitere Feuerwehreinheiten über die integrierte Leitstelle nachalarmiert. Das Feuer konnte durch einen massiven Löschangriff schnell unter Kontrolle gebracht und dadurch ein Übergreifen auf die bereits durch den Brand beaufschlagten Wohnhäuser verhindert werden.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes musste ein weiteres Feuerwehrfahrzeug aus Spiesen-Elversberg mit einem Schneidbrenner angefordert werden, da durch das Feuer die Hydraulik des Müllwagens in Mitleidenschaft gezogen wurde und die Müllkammer nicht mehr geöffnet werden konnte. Nachdem die Seitenwände der Müllkammer aufgetrennt waren, konnte mit einem Bagger das verbleibende Brandgut aus dem Inneren des Müllwagens gezogen und abgelöscht werden.

Während des Einsatzes kam es im Verlauf der Martin-Luther-Straße zu größeren Verkehrsbehinderungen, da die Straße voll gesperrt werden musste.

Nach 3 Stunden war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren 55 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, DRK und Rettungsdienst. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

