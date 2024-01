Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Einbrüche im Kreisgebiet

Neuss / Meerbusch /Kaarst / Grevenbroich (ots)

Am Sonntag (14.1.) sind nach ersten Erkenntnissen drei Personen gegen 18:05 Uhr in eine Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses auf der Kaarster Straße eingedrungen. Ein Zeuge konnte berichten, dass zunächst eine, dann zwei weitere Personen an einer Regenrinne herunterrutschten und sich dann Richtung Kaarst entfernten. Zuvor hatten sie sich über das Aufhebeln einer Balkontür Zutritt zur Wohnung verschafft und diese durchwühlt. Die Männer seien dunkel gekleidet und ihr Gesicht vermummt gewesen.

Am Freitag (12.1.) kam es zwischen 16:45 Uhr und 19:45 Uhr auf der Straße Am Katzenberg im Stadtteil Weissenberg ebenfalls zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte hebelten nach ersten Erkenntnissen die Balkontür der Hochparterrewohnung auf, durchwühlten die Wohnung und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

In der Zeit zwischen Freitag, gegen 17:20 Uhr, und Sonntag, gegen 18:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf der Buschstraße in Meerbusch über eine Balkontür im ersten Stock Zugang zu einem Einfamilienhaus. Diverse Räume wurden durchwühlt, nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck sowie weitere Wertgegenstände entwendet.

An denselben Tagen zwischen Freitag, gegen 19:00 Uhr und Sonntag gegen 12:00 Uhr kam auf dem Brühler Weg im Ortsteil Büderich ebenfalls zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch Unbekannte ein Metallgitter, das sich vor einem Erdgeschossfenster befand, gewaltsam verbogen und anschließend das Fenster aufgehebelt. Es konnten diverse offenstehende Schränke sowie durchwühlte Schubladen festgestellt werden, entwendet wurden Bargeld, Schmuck sowie elektronisches Gerät. In der Zeit zwischen Mittwoch (10.01.), gegen 18:35 Uhr, und Samstag, (13.01.), gegen 17:30 Uhr, hebelten Unbekannte nach ersten Erkenntnissen die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Straße Zum Heidberg in Lank-Latum auf. Das Haus wurde durchwühlt und nach ersten Erkenntnissen Schmuck entwendet. Ebenfalls in Lank-Latum kam es am Freitag zwischen 13:30 Uhr und 20:00 Uhr auf der Berliner Straße zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Ob etwas entwendete wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Auf der gleichen Straße wurde am Freitag zwischen 19:10 Uhr und 21:20 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte Zutritt durch das Aufhebeln eines Fensters, mehrere Räume wurden durchwühlt.

Am Samstag (13.1.), zwischen 10:00 Uhr 21:00 Uhr, hebelten Unbekannte auf der Straße "Am Hoverkamp" in Kaarst augenscheinlich ein Fenster im 1. Obergeschoss eines Einfamilienhauses auf. Zugang zum Fenster verschafften sie sich über einen Balkon. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen in den Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei diverse Schmuckstücke entwendet.

Ebenfalls am Samstag kam es zwischen 18:30 Uhr und 22:55 Uhr auf dem Hölderlinweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte verschafften sich nach ersten Erkenntnissen über die Terrassentür Zugang zum Objekt und durchwühlten diverse Schubladen und Schränke.

Am gleichen Tag brachen Unbekannte zwischen 10:00 Uhr und 19:30 Uhr auf der Heinrich-Lübke-Straße in ein Einfamilienhaus ein. Sie verschafften sich über das Aufhebeln einer Balkontür im ersten Obergeschoss Zugang, verschiedene Räume wurden durchsucht.

Auch auf der Schwalbenstraße in Kaarst-West kam es am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 19:20 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Zugang verschafften sich Unbekannte nach ersten Erkenntnissen über ein Fenster und öffneten Schränke und Schubladen.

Im Grevenbroicher Ortsteil Allrath wurde in der Zeit zwischen Donnerstag (11.1.), 11:00 Uhr, und Freitag (12.1.), gegen 14:30 Uhr, auf dem Barrensteiner Weg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Tatverdächtigen verschafften sich nach ersten Erkenntnissen über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zum Objekt, durchsuchten dieses und entwendeten Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Die Polizei rät: Dunkle Häuser und Wohnungen lassen Einbrecher leicht erkennen, dass ihre Bewohner nicht zu Hause sind. Eine Anwesenheitssimulation kann dabei helfen, Einbrüche zu verhindern. Weitere Informationen zum Thema gibt es unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

