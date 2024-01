Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst Autoknacker in Meerbusch - weitere Pkw-Aufbrüche in Neuss

Meerbusch - Neuss (ots)

Am Freitag (12.01.), gegen 02:40 Uhr, rückten mehrere Streifenwagen zu der Straße "Heinekamp" in Meerbusch aus, wo ein Zeuge beobachtet hatte, wie eine Person eine Autoscheibe eingeschlagen hatte. Im Rahmen einer Fahndung stießen die Beamten im Bereich der Einmündung "Virchowstraße / Giesenender Kirchweg" auf den Tatverdächtigen, einen 23- jährigen Meerbuscher. Der junge Mann hatte sich in der Zwischenzeit an einem weiteren Pkw zu schaffen gemacht und konnte in diesem sitzend angetroffen werden. Tatbeute und Tatmittel konnten bei ihm nicht aufgefunden werden. Der 23- Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen einer Polizeiwache zugeführt. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird er heute einem Haftrichter vorgeführt. Dieser prüft im Laufe des Tages, ob ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wird. Die Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 14.

In Neuss kam es im Zeitraum von Mittwochmorgen (10.01.) bis Donnerstagabend (11.01.) zu weiteren Pkw-Aufbrüchen. Auf der Hellersbergstraße stahlen Unbekannte am Donnerstag (11.01.), zwischen 12:30 und 21:30 Uhr, eine Sporttasche, nachdem sie die hintere Seitenscheibe eines Pkw gewaltsam geöffnet hatten. Am selbigen Tag, zwischen 17:00 und 20:40 Uhr, schlugen Diebe auf dem Hammfelddamm die Seitenscheibe eines Pkw ein und entwendeten eine Jacke.

Bereits am Vortag (10.01.), zwischen 10:00 und 22:30 Uhr, wurde auf der Windmühlengasse die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und eine Tasche erbeutet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell