POL-NE: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw lebensgefährlich verletzt

Grevenbroich (ots) - Einen 32 Jahre alten Autofahrer konnten Polizeibeamte am Mittwoch (10.01.), gegen 13:00 Uhr, an der Raststätte Vierwinden vorläufig festnehmen. Der wohnsitzlose Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gleich mit zwei Haftbefehlen wegen Rauschgifthandel gesucht. In seinem schwarzen BMW fanden die Beamten in einer Chips-Verpackung verborgen circa 70 Gramm Kokain sowie einen Joint und ...

