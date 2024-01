POL-NE: Parkplatzsituation an der Polizeiwache Kaarst

Neuss (ots) - Zurückgelassene Wertgegenstände in Fahrzeugen bieten Tätern oftmals einen Anreiz für Autoaufbrüche. Daher empfiehlt die Polizei: Räumen sie Ihr Fahrzeug aus bevor es andere tun. Dennoch gelang es Unbekannten in Dormagen offenbar in der Nacht von Montag (08.01.) auf Dienstag (09.01.), in verschiedene Fahrzeuge einzubrechen. Zwei dieser Pkw standen ...

