Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw Aufbrüche - Räumen sie Ihr Fahrzeug aus bevor es andere tun

Neuss (ots)

Zurückgelassene Wertgegenstände in Fahrzeugen bieten Tätern oftmals einen Anreiz für Autoaufbrüche. Daher empfiehlt die Polizei: Räumen sie Ihr Fahrzeug aus bevor es andere tun.

Dennoch gelang es Unbekannten in Dormagen offenbar in der Nacht von Montag (08.01.) auf Dienstag (09.01.), in verschiedene Fahrzeuge einzubrechen. Zwei dieser Pkw standen auf dem Bahner Weg, zwei in einem Parkhaus an der Castellstraße und ein Fahrzeug auf der Straße Unter den Hecken. Aus diesen wurden Kleingeldmünzen und ein mobiles Navigationsgerät entwendet, nachdem die Täter sich an drei Fahrzeugen durch Einschlagen einer Scheibe Zugang zum Inneren verschafft hatten. Die Ermittlungen zur Art der Öffnung der zwei weiteren Fahrzeuge dauern an.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Autoaufbrecher gehen bei der Tatausführung ein hohes Risiko ein, wenn sie beim Einschlagen der Scheibe Lärm verursachen. Deshalb vergewissern sie sich zuvor und werfen einen kurzen Blick ins Fahrzeuginnere. Können Diebe Wertsachen im Auto ausmachen oder unter provisorischen Abdeckungen vermuten, schlagen sie wortwörtlich zu. Eine Scheibe ist kein großes Hindernis und schnell eingeschlagen. Oder sie nutzen das "keyless-go" System indem sie die Funkwellen mit elektronischen Geräten verlängern.

Daher rät die Polizei ausdrücklich:

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug! Räumen Sie ihr Fahrzeug aus, bevor es andere tun! Schließen Sie ihr Fahrzeug ab! Deponieren sie den Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe des Fahrzeuges! Schirmen sie die Funkwellen des Fahrzeugschlüssels ab!

