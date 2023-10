Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Vermisste Person gefunden

Ottersweier (ots)

Weil sich die Angehörigen eines 47-jährigen Mannes Sorgen um ihn machten, er nicht auffindbar war und sich möglicherweise in einer hilflosen Situation befinden könnte, wandten sie sich am Mittwochmittag an die Polizei. Die Folge war eine großangelegte und stundenlange Suche, welche durch einen Polizeihubschrauber sowie dem Rettungsdienst mit Personenspürhunden unterstützt wurde. Aufgrund unwegsamen Geländes kamen auch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf Mountainbikes zum Einsatz. Schließlich konnte der Vermisste nach einem Hinweis gegen 19:30 Uhr bei Forbach aufgefunden werden. Er befand sich in körperlich guter Verfassung, wurde jedoch vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

/je

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell