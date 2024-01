Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räuber dringen in Wohnung ein

Bad Langensalza (ots)

Donnerstag betraten gegen 19.30 Uhr drei Personen eine Wohnung gewaltsam in der Friedrich-Hahn-Straße. Unmittelbar wirkten sie unter Einsatz körperlicher Gewalt auf drei in der Wohnung befindliche Personen ein und verletzten diese zu teil. Während der Tat entwendeten sie zwei Mobiltelefone und Bargeld in einer gesamten Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Nach einer umfangreichen Spurensicherung ermittelt nun die Mühlhäuser Polizei zur Tat und den Tätern.

