Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Demonstrationen der Landwirte am 08.01.2024- Verkehrseinschränkungen im Zuständigkeitsbereich der LPI Nordhausen

Nordthüringen (ots)

Im Zusammenhang mit den bundesweiten Demonstrationen der Landwirte am 08.01.2024 ist insbesondere in den frühen Montagmorgenstunden in den Landkreisen Nordhausen, Kyffhäuser, Unstrut-Hainich und Eichsfeld mit Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Straßen zu rechnen.

Gegenwärtig geht die Polizei davon aus, dass sich aus dem Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen mehrere hundert Landwirte mit Traktoren sowie Lkw-Fahrer zum Versammlungsort nach Erfurt begeben werden. Aufgrund dessen ist insbesondere auf der Bundesstraße 4 mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Von weiteren Einschränkungen auf der Bundesstraße 247, der Bundesstraße 176 und der Landstraße 3176 im Unstrut-Hainich-Kreis ist auszugehen.

Auf der Bundesstraße 243 im Bereich Mackenrode im Landkreis Nordhausen wird eine Versammlung der Landwirte erwartet. Es ist vorgesehen, den Verkehr mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit an der Versammlung vorbeizuführen. Jedoch kann es zu Staubildung und Beeinträchtigungen kommen.

