LPI-NDH: Schwelbrand in Keller

Ellrich (ots) - Unbekannte versuchten gewaltsam in eine Apotheke Am Markt einzudringen, wobei sie jedoch scheiterten. Der oder die Täter gelangten nicht in die Räumlichkeiten und machten keine Beute. Sie verursachten Sachschaden. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Sonntag, 24. Dezember, und Mittwoch, 27. Dezember. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: ...

