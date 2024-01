Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß an Kreuzung - Polizei sucht Zeugen und flüchtigen Pkw

Korschenbroich (ots)

Eine 70-jährige Korschenbroicherin überquerte nach ersten Ermittlungen die Kreuzung L31/L381 bei grünzeigender Ampel. Ein unbekanntes dunkles Fahrzeug soll die L31 in Fahrtrichtung Mönchengladbach befahren haben und beabsichtigte an der Kreuzung links abzubiegen. Dabei sei es zu einem Zusammenstoß mit der Korschenbroicherin gekommen, wobei diese leicht verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer flüchtete in Fahrtrichtung Neuss. Die Dame wurde in ein Krankenhaus gebracht und das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zu der Fahrerflucht geben? Diese nimmt das Verkehrskommissariat in Kaarst unter der Telefonnummer 02131 300 - 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell