Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Westerstede : Verkehrsunfallflucht++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 22.12.2023, beschädigte im Zeitraum von 06:40 bis 14:45 Uhr auf dem LIDL-Parkplatz an der Langen Straße in Westerstede ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem Kfz beim Ein-oder Ausparken einen neben ihm rückwärts eingeparkten blauen Nissan Quashqai. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise werden beim Polizeikommissariat Westerstede unter 04488/833-115 entgegengenommen.

