Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 2 Personen durch Unbekannten verletzt - Bundespolizei sucht Zeugen

Backnang (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Donnerstag (11.01.2024) einen 16-Jährigen und seinen 19 Jahre alten Begleiter im Backnanger Bahnhof attackiert und verletzt. Gegen 14:05 Uhr soll es bisherigen Informationen zufolge in der Bahnhofshalle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und den beiden Geschädigten gekommen sein. Im Laufe dieser Auseinandersetzung attackierte der Unbekannte den Jugendlichen mit mehreren Faustschlägen und verletzte ihn dadurch im Gesicht. Der 19-Jährige wurde offenbar ebenfalls mit Schlägen attackiert, wobei er sich Verletzungen an der Lippe und der Hand zuzog. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte flüchtete der Täter in bislang unbekannte Richtung. Der 16-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Wie es zu der Auseinandersetzung kommen konnte und was der Grund für diese war, ist Gegenstand der aktuellen bundespolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell