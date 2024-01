Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bahnbetriebsunfall in Stuttgart-Rohr

Stuttgart (ots)

Zu einem Bahnbetriebsunfall ist es am gestrigen Mittwochabend (10.01.2024) auf der Höhe des Haltepunktes Stuttgart-Rohr gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich eine mit zwei Mitarbeitenden besetzte Rangierlok am gestrigen Abend auf dem Weg von Stuttgart-Vaihingen in Richtung Stuttgart-Rohr, um von der dortigen Baustelle im Gleisbereich zwei mit Material beladene Flachwagen abzuholen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache soll es dann gegen 19:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen dem Rangierfahrzeug und den beiden Flachwagen gekommen sein. Hierbei fuhr die Lok wohl mit einer geringen Geschwindigkeit auf den beiden stehenden Flachwagen auf. Durch den Zusammenstoß kam es zu einem lauten Knallgeräusch, weshalb Anwohner den Notruf wählten. Vor Ort konnten Einsatzkräfte und Mitarbeitende des Eisenbahnverkehrsunternehmens feststellen, dass es zu einer Entgleisung der beiden Flachwagen und zu einem Sachschaden an allen drei Schienenfahrzeugen gekommen war. Personen wurden bei dem Vorfall hingegen nicht verletzt. Die Rangierlok wurde noch am selben Tag in eine nahegelegene Werkstatt verbracht, die beiden Flachwagen werden heute im Laufe des Tages wieder aufgegleist. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen.

