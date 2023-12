Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Autofahrerin mit über 1,7 Promille unterwegs (26.12.2023)

Vöhringen (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Zimmern haben am Dienstagabend auf der Landesstraße 409 eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Gegen 23.45 Uhr fiel die Frau der Streife auf der Autobahn 81 auf, da sie in leichten Schlangenlinien hinter dem Polizeiauto fuhr und Lichthupe gab. Nachdem sie Anhaltesignale zunächst ignorierte, konnte die Autofahrerin letztendlich auf der L 409 angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle der 33-Jährigen Mercedes-Fahrerin stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von über 1,7 Promille bestätigte den Verdacht. Die Frau musste die Beamten deshalb zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss leitete die Polizei gegen den Autofahrerin ein.

