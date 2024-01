Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 13-Jährige attackiert Einsatzkräfte

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Am gestrigen Sonntagabend (07.01.2024) attackierte eine 13-Jährige am Stuttgarter Hauptbahnhof Einsatzkräfte der Bundespolizei mehrfach verbal und körperlich. Gegen 17:00 Uhr wurde die als Vermisst ausgeschriebene deutsche Staatsangehörige am Bahnsteig 11 des Hauptbahnhofes angetroffen und anschließend auf die Dienststelle verbracht. Die von Beginn an aggressiv auftretende Jugendliche beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamtinnen und Beamten auf dem Weg zum Revier mehrfach verbal und attackierte diese schließlich auch körperlich. Auch auf der Dienststelle widersetzte sich die 13-Jährigen den polizeilichen Maßnahmen, schlug und trat nach den Einsatzkräften und biss einer 24-jährigen Beamtin in die Hand. Durch den Vorfall wurden mehrere Beamtinnen und Beamte leicht verletzt, verblieben jedoch dienstfähig. Die Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die zuständige Jugendeinrichtung überstellt. Die Bundespolizei ermittelt in dem vorliegenden Sachverhalt unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und der Körperverletzung.

