Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Tierarztpraxis

Neuss (ots)

Die Ermittler des Kriminalkommissariat 22 suchen Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis am Blindeisenweg machen können. In der Nacht von Sonntag (14.01.) auf Montag (15.01.) gegen 02:30 Uhr haben Unbekannte offenbar ein Fenster eingeschlagen und sich so Zugang ins Innere verschafft. Dort dursuchten sie nach ersten Erkenntnissen mehrere Schränke und entwendeten Bargeld aus der Trinkgeldkasse. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten unerkannt. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell