Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntag (18.02.2024) in der Zeit von 16.45 bis 22.50 Uhr sind die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Permer Straße, nahe der Alstedder Straße, unterwegs gewesen. Als sie wieder nach Hause kamen, mussten sie feststellen, dass Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu ihrem Haus verschafft hatten. Der oder die Täter hebelten dazu die Terrassentür auf. Alle Räume des Hauses wurden durch die Einbrecher durchsucht und durchwühlt. Was genau gestohlen wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu melden.

