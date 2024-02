POL-HS: Baucontainer aufgehebelt

Heinsberg-Kempen (ots) - Zwischen 19 Uhr und 22 Uhr wurden am Dienstag, 13. Februar, zwei Pkw beschädigt, die in der Ortschaft Kempen parkten. Die bislang unbekannten Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand jeweils eine Seite zweier Fahrzeuge, die an der Nikolausstraße und an der Oberstraße standen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der ...

mehr