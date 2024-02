Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Emsdetten (ots)

Bei einem Alleinunfall mit einem Pedelec ist am Freitagmittag (16.02.24) ein 78-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann aus Emsdetten kam auf der Pankratiusgasse gegen 11.50 Uhr ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pedelec-Fahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Der Appell der Polizei an alle Rad-, E-Bike- und Pedelec-Fahrer: Bitte tragen Sie einen Fahrradhelm. Dieser verhindert zwar keine Unfälle, verringert aber das Risiko, sich schwer zu verletzten, deutlich.

