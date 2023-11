Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der L229 an der AS Hegau (30.11.2023)

Steißlingen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall auf der Landesstraße 223 an der Auffahrt auf die Bundesstraße 33 am Donnerstagmorgen entstanden. Eine 36 Jahre alte Frau fuhr mit einem Mazda von Singen in Richtung Steißlingen. An der Auffahrt zur B33 bog sie nach links ab und stieß dabei mit einer entgegenkommenden 40-jährigen Ford-Fahrerin, die von Steißlingen in Richtung Singen unterwegs war, zusammen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Wagen.

