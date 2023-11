POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Gaststätte "Wohnzimmer" in der Schneckenburgstraße - Polizei sucht Zeugen (29.11.2023)

Engen (ots) - Eine leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 23.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der am Mittwochnachmittag auf der Hegaustraße passiert ist. Ein 34-Jähriger fuhr mit einem Mercedes Sprinter in das Heck eines vorausfahrenden VW Golfs eines 33 Jahre alten Mannes, der dadurch wiederum auf einen Peugeot einer ...

