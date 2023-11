Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf der Hegaustraße (29.11.2023)

Engen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 23.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der am Mittwochnachmittag auf der Hegaustraße passiert ist. Ein 34-Jähriger fuhr mit einem Mercedes Sprinter in das Heck eines vorausfahrenden VW Golfs eines 33 Jahre alten Mannes, der dadurch wiederum auf einen Peugeot einer 45-Jährigen rutschte. Die Frau erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, an dem Golf in Höhe von rund 8.000 Euro und an dem Peugeot in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell