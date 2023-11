Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Auto in Brand geraten (30.11.2023)

Spaichingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag ist in der Hauptstraße ein Auto in Brand geraten. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es hinter dem Armaturenbrett eines Fiats zu einem Kabelbrand der zu starker Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr Spaichingen, die mit vier Fahrzeugen und 16 Mann ausgerückt war, kümmerte sich um das Auto, an dem Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

