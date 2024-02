Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 28.02.2024

Sigmaringen (ots)

Mann unterschlägt im großen Stil Postsendungen

Ermittlungen unter anderem wegen Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses haben die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 27-Jährigen eingeleitet. Der Mann steht im Verdacht, seit dem Jahr 2021 Postsendungen nicht zugestellt und teilweise geöffnet zu haben. Die Ermittler waren dem 27-jährigen Zusteller, der für den nördlichen Teil des Landkreises Sigmaringen zuständig ist, durch den Hinweis eines Hausmeisters auf die Spur gekommen, der im Flur eines Kellerraums zwei offene Säcke frankierter, nicht zugestellter Briefsendungen festgestellt hat. Bei einer richterlichen Durchsuchung in den Wohnräumen des Tatverdächtigen fanden die Beamten mehrere tausend nicht zugestellte Postsendungen. Einzelne Schriftstücke waren von dem 27-Jährigen zudem geöffnet worden. Die Polizisten stellten die Postsendungen sicher. Im Laufe der weiteren, umfangreichen Ermittlungen sollen die ungeöffneten Schriftstücke an das Versandunternehmen zurückgegeben werden, um eine Zustellung an die Empfänger zu gewährleisten. Adressaten und Absender der geöffneten Sendungen werden in den nächsten Wochen von der Polizei kontaktiert. Die Ermittlungen dauern bis auf Weiteres an. In diesem Zusammenhang bitten die ermittelnden Polizeibeamten etwaige Geschädigte darum, von telefonischen Rückfragen abzusehen.

