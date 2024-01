Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Straße Im Kley übersah ein Autofahrer am Montag (08.01.) aus bislang ungeklärter Ursache einen anderen Pkw und stieß mit diesem zusammen. Um 11.45 Uhr befuhr ein 76-Jähriger mit seinem Ford die Königsberger Straße in Fahrtrichtung Im Kley. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er nach links in Richtung der Berliner Allee abzubiegen. Der Mann übersah dabei einen 39-Jährigen mit seinem Hyundai, der auf der Straße Im Kley, aus Richtung Lindenbergstraße kommend, unterwegs war. Im Einmündungsbereich habe der Hyundai-Fahrer in die Königsberger Straße abbiegen wollen. Hierzu habe er sich auf dem entsprechenden Linksabbiegerstreifen eingeordnet. Als er gerade im Abbiegevorgang gewesen sei, habe ihn der Ford im hinteren linken Bereich seines Pkw getroffen. Er habe es nicht mehr geschafft auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 39-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen und lehnte die Behandlung durch einen Rettungswagen ab. Der 76-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise rund 4.000 Euro. (arn)

