POL-HA: Unimog mit Schneepflug fährt in den Gegenverkehr - 51-Jähriger verletzt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 08.01.2024, fuhr ein 51-Jähriger gegen 13:40 Uhr mit seinem VW die Eduard-Müller-Straße aus Richtung Fleyer Straße kommend in Richtung Funckestraße entlang. Ihm entgegen kam ein Unimog mit einem Schneepflug. Dieser fuhr plötzlich und unerwartet in den Gegenverkehr. Der 51-Jährige konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zur Kollision zwischen VW und Schneepflug. Die Airbags lösten aus und der 51-Jährige verletzte sich leicht. Der VW wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Auch der Unimog (50-jähriger Fahrer unverletzt) wurde abgeschleppt, da er für eine weitere Überprüfung, insbesondere der technischen Einrichtungen, sichergestellt wurde. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei. (hir)

