Polizei Hagen

POL-HA: Detektiv erkennt Ladendieb wieder - Polizeibeamte nehmen 46-jährigen Mann vorläufig fest

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagabend (08.01.2024) in der Innenstadt einen 46-jährigen Ladendieb fest, der bereits zum wiederholten Mal aufgefallen war. Gegen 18.40 Uhr beobachtete der Detektiv des Drogeriemarktes in der Hohenzollernstraße den 46-Jährigen über die Videoüberwachungsanlage. Er erkannte, dass der Mann zielgerichtet in die Parfümabteilung ging und dort mehrere Falcons eines hochwertigen Parfüms in eine mitgeführte Tasche steckte. Außerdem stellte der Detektiv fest, dass der Mann bereits am Samstag (06.01.2024) Parfüm gestohlen hatte und nach der Tat flüchten konnte. Er sprach den 46-Jährigen an und führte ihn in sein Büro. Dort ermittelte der Detektiv, dass der Mann an den beiden Tagen Ware mit einem Wert im mittleren vierstelligen Bereich gestohlen hat. Bei einer Durchsuchung fanden die hinzugezogenen Polizeibeamten außerdem Betäubungsmittel bei dem Ladendieb. Sie nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der beiden Ladendiebstähle ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

