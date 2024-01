Polizei Hagen

POL-HA: Protestfahrt der Landwirte durch Hagen verlief störungsfrei

Hagen (ots)

Auch in Hagen fand am heutigen Montagmorgen (08.01.2024) eine Versammlung in Form eines Korsos landwirtschaftlicher Fahrzeuge statt. Gegen 09.00 Uhr setzten sich die circa 90 Fahrzeuge, von denen etwa die Hälfte Traktoren waren, an der Haßleyer Straße in Bewegung und fuhren durch die Hagener Innenstadt. Gegen 12.15 Uhr endete die störungsfrei verlaufene Versammlung wieder an der Haßleyer Straße. Während des Korsos kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt. (sen)

