POL-HA: 1. Fortschreibung - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Knochenfund in einem Waldstück - Erste Untersuchungsergebnisse liegen vor

Hagen-Eilpe (ots) - Nachdem eine Hagenerin in Eilpe ihren Lebenspartner körperlich angriff, musste die Polizei den Konflikt beenden. Am Montag (08.01.) stritt sich das Paar in den frühen Morgenstunden in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die 27-Jährige schmiss zunächst Gegenstände auf den Boden, schrie lautstark und beschädigte ein Schuhregal. Als der Mann ...

mehr