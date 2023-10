Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - In Schlangenlinien unterwegs

Am Donnerstag stoppte die Polizei einen 82-jährigen Autofahrer bei Ertingen.

Zeugen meldeten gegen 17.45 Uhr einen unsicheren Autofahrer auf der Bundesstraße. Der soll mit seinem Mercedes auf der B311 in deutlichen Schlangenlinien unterwegs sein. Die Polizei Riedlingen traf den Fahrer kurze Zeit später in Ertingen an. Der 82-jährige saß noch am Steuer und hatte wohl gesundheitliche Probleme. Rettungskräfte wurden verständigt. Die kümmerten sich um den Mann. Da der Verdacht bestand, dass der Mann vor der Fahrt Medikamente einnahm, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Das wird nun ausgewertet und soll zeigen, ob der Mann bereits vor der Fahrt verkehrsuntüchtig war.

Alkohol, Drogen und Medikamente haben einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. Verkehrsunfälle von berauschten Fahrern haben oft schwerwiegende oder gar tödliche Folgen.

