POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer verletzt

Am Donnerstag stieß in Ulm ein Radler in das Heck eines Autofahrers.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 war ein 44-Jähriger mit einem Mercedes in der Sonnenstraße unterwegs. Unmittelbar nachdem er einen 68-jährigen Radfahrer überholte, soll er wohl stark gebremst haben. Der Pedelec-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er prallte in das Heck des Mercedes und stürzte. Dadurch erlitt er leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten ihn an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden schätzt sie auf 3.000 Euro.

