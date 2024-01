Polizei Hagen

POL-HA: Detektiv und Polizei stellen Ladendieb auf Flucht

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 08.01.2024, bemerkte ein 54-jähriger Detektiv, wie gegen 17:00 Uhr ein Mann eine Vielzahl an Kleidungsstücken mit in eine Umkleidekabine nahm. Er führte einen kleinen Koffer mit sich. Wenig später ging er nicht zum Kassenbereich, sondern marschierte durch den Hauptein und -ausgang des Geschäfts in der Körnerstraße. Nachdem ein optisches Signal aufleuchtete, nahm der Detektiv die Verfolgung auf. Der Dieb hatte seine Beute offenbar in dem Koffer verstaut. Per Telefon lotste er einen Streifenwagen zum Dieb, der in Richtung Hauptbahnhof zu entkommen versuchte. Die Beamten stoppten den 37-Jährigen, legten eine Anzeige vor und übergaben die Waren im Wert von fast 300 Euro an den Detektiv. (hir)

