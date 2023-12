Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Altreifen in Natur entsorgt - Wer kann Hinweise geben?

Bodenwerder/ Ottenstein (ots)

Am gestrigen Montag erhielt die Polizei Bodenwerder einen Hinweis auf eine illegale Abfallentsorgung. Ermittlungen ergaben, dass in der Zeit zwischen Freitag (01.12.2023) gegen 20:00 Uhr und Samstag (02.12.2023) gegen 06:00 Uhr in einem Waldweg zwischen Ottenstein und Lüntorf (Nahe der L428) ca. 50 Altreifen entsorgt wurden. Aufgrund der Vielzahl der Reifen ist davon auszugehen, dass diese mit einem größeren Fahrzeug dorthin transportiert wurden.

Die Polizeistation Bodenwerder bittet Personen, die Angaben zum Verursacher oder einem genutzten Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 05533/40831-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell