Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Harrislee - Rentnerpaar übergibt Geld und Wertgegenstände an Betrüger

Harrislee (ots)

Mit der perfiden Masche des Schockanrufs haben Betrüger am Mittwochnachmittag (10.05.23) ein Rentnerpaar aus Harrislee um die gesamten Ersparnisse gebracht. Gegen 14 Uhr rief eine angebliche Staatsanwältin über den Festanschluss des Ehepaares an und erklärte, dass eine nahestehende Freundin mit ihrem Firmenwagen soeben ein Kind bei einem Unfall tödlich verletzt habe. Sie müsse nun in Haft, wenn nicht eine Hohe Kaution für sie bezahlt werde. Weitere Anrufe der vermeintlichen Staatsanwältin setzten die geschockten Senioren zusätzlich unter Druck, außerdem passten die Angaben der Betrügerin auf die Freundin, so dass das Ehepaar alle Ersparnisse (Bargeld und Gold) im fünfstelligen Bereich gegen 15.50 Uhr an einen angeblichen Mitarbeiter der Anruferin im Bereich Musbeker Weg übergaben. Dieser Mann wird wie folgt beschrieben:

-ca. 180 cm groß und schlank -dunkle Haare, helle Haut -keine Brille, kein Bart -schwarze Bekleidung (Schuhe, Hose und einfarbig schwarzes Hemd) -auffälliger dunkler Ledergürtel, welcher lediglich von einem messingfarbenen handelsüblichen Vorhängeschloss zusammengehalten wurde. -führte hellen Jutebeutel mit sich

Die Flensburger Kripo sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit der Geldübergabe gemacht haben und weitere Hinweise zur Identität des Täters geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 an die Ermittler zu wenden.

Ihre Polizei rät:

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde!

Die Telefonbetrüger haben immer wieder Seniorinnen und Senioren mit ihren unterschiedlichen Betrugsmaschen (Enkeltrick, Schockanruf, Whatsapp-Betrug) im Visier. Dabei sind die Betrüger sehr einfallsreich und rhetorisch geschult.

Im Grunde ist das Vorgehen immer gleich:

Eine schlimme Nachricht - Forderung nach Bargeld oder Schmuck - Abholung der Werte.

Erhalten Sie einen solchen Anruf, können Sie sicher sein, dass hier ein Betrug vorliegt!

Legen Sie bei solchen Anrufen auf und informieren Sie über 110 Ihre Polizei.

