Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizei bittet um Hinweise nach Körperverletzungsdelikt

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise nach einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 25-Jähriger in der Nacht zu Samstag (22.04.2023) am zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Bonner City schwer verletzt wurde.

Zur Tatzeit gegen 04:25 Uhr wurde der Geschädigte nach Zeugenangaben von mehreren bislang unbekannten Männern attackiert und vermutlich mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen. Dabei erlitt der 25-Jährige schwere Kopfverletzungen und wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen waren zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei vor Ort bereits geflüchtet und konnten auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Nach bisherigem Sachstand können nur ein Tatverdächtiger mit einer auffälligen roten Jacke sowie eine weitere Person mit schwarzer Bomberjacke und Zopf beschrieben werden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die das Geschehen oder die flüchtigen Tatverdächtigen in der Nacht zu Samstag beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell