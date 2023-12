POL-HM: Neuer Termin für "Festliche Konzerte" des Polizeichors Hameln

Holzminden/ Stadtoldendorf (ots) - Am Donnerstag (07.12.2023), kam es gegen 20:40 Uhr zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in der "Neue Straße" in Stadtoldendorf. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Bargeld aus einer dortigen Ladenkasse. Nachdem sie die Kasse in einem unbeobachteten Moment gewaltsam ...

mehr