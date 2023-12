Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Diebstahl aus Supermarktkasse - Polizei sucht Zeugen

Holzminden/ Stadtoldendorf (ots)

Am Donnerstag (07.12.2023), kam es gegen 20:40 Uhr zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in der "Neue Straße" in Stadtoldendorf. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Bargeld aus einer dortigen Ladenkasse. Nachdem sie die Kasse in einem unbeobachteten Moment gewaltsam öffneten, nahmen sie das Geld in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe an sich und entfernten sich aus dem Geschäft.

Zum Zeitpunkt der Tat, befanden sich zwei bislang unbekannte Männer am Tatort, die mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten. Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Person 1: Helle Haare, ca. 175-180 cm groß, dunkler und langer Mantel, ca. 30 - 35 Jahre alt

Person 2: Dunkle Haare, Bart, ca. 175- 180 m groß, dunkler und langer Mantel, ca. 30 - 35 Jahre alt

Zudem soll sich im Tatzeitraum ein "leuchtend-roter" Pkw Kombi auffallend schnell vom Parkplatz des Supermarktes entfernt haben.

Zeugen, die Angaben zur Tat, dem oder den unbekannten Täter/n, den beiden Männern oder dem beschriebenen Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell