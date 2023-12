Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Einbruch in Mobilfunkshop - Täter vorläufig festgenommen

Bad Pyrmont (ots)

Am Sonntag (03.12.2023) kam es gegen 20:50 Uhr in der Brunnenstraße in Bad Pyrmont zu einem Einbruch in einen Mobilfunk-Shop. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschafften sich zunächst unbekannte Täter gewaltsam über eine Tür Zugang zu den Geschäftsräumen. Dort entwendeten sie mehrere mobile Endgeräte und flüchteten anschließend fußläufig. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, führten zum Auffinden der mutmaßlichen Täter. Als diese die Polizeibeamten erblickten, flüchteten sie erneut. Im weiteren Verlauf der Fahndung konnten die unbekannten Personen in einer Gartenhütte, sowie Buschwerk ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Bei ihnen konnte auch das Diebesgut aufgefunden werden, dessen Wert auf ca. 7.000,00EUR geschätzt wird.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei Jugendliche (15 und 14 Jahre alt), sowie drei Kinder im Alter von 13 Jahren aus dem Bereich Hannover. Nach weiteren Ermittlungen, wurde der 14-Jährige vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim beantragte gegen ihn wegen dieser, sowie drei weiterer ähnlich gelagerter Straftaten die er seit Juni dieses Jahres begangen haben soll, den Erlass eines Haftbefehls. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

