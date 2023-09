POL-GM: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gummersbach (ots) - Zwischen Samstag (16. September, 20 Uhr) und Sonntag (14.50 Uhr) haben Unbekannte eine Scheibe zu einem Vereinshaus in der Hesselbacher Straße in Dümmlinghausen eingeschlagen. In das Gebäude drangen die Unbekannten nicht ein. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

mehr