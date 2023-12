POL-HM: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Polle gesucht

Bad Pyrmont (ots) - Am Donnerstag (30.11.2023), kam es gegen 06:00 Uhr auf der Oesdorfer Straße in Bad Pyrmont zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr ein 49-jähriger Mann aus Bad Pyrmont mit seinem Rad die Oesdorfer Straße in Richtung Bahnhofstraße. Zeitgleich kam aus der Bathildisstraße ein Pkw Peugeot Movano, welcher nach rechts in die ...

