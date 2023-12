Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Festnahme nach Ladendiebstahl

Hameln (ots)

Am Freitag (01.12.2023) kam es gegen 12:45 Uhr in einem Supermarkt am Hefehof in Hameln zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, bemerkte ein Mitarbeiter des Geschäftes einen 38-jährigen Mann, welcher aus diesem Waren entwendete. Der Mann konnte durch den Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des mutmaßlichen Täters, konnten in einem von ihm mitgeführten Rucksack weitere neuwertige Artikel festgestellt werden, welche nach aktuellen Ermittlungen aus weiteren Ladendiebstählen stammen. Hierbei handelte es sich u.a. um Nahrungsmittel, Kleidung und Kosmetika. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen.

